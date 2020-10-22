Российский нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин рассказал об уходе из «Зенита».

По словам Кокорина, «Зенит» обещал ему и очень просил, чтобы футболист уехал в аренду в «Сочи», а затем с ним продлят контракт. Кокорин отметил, цель была выполнена, «Сочи» не вылетел, и он вернулся на радостях в Петербург, где ему говорят, что из-за той истории с ни не будут продлевать контракт.

«Для всех команд, в которых я был до этого, «Спартак» был главным раздражителем. Я столкнулся с такими ситуациями, что понял: нельзя чего-то глагольного планировать, зарекаться. Я сейчас здесь и доволен, насколько профессионально все произошло», — сказал Кокорин, слова которого приводит Peopletalk.

Футболист добавил, в России у него было много предложений, но он остановился на «Спартаке».

Напомним, Кокорин и Мамаев были признаны виновными по делу о двух драках в центре Москвы, которые произошли осенью 2018 года. Футболисты отбывали наказание в СИЗО «Бутырка», затем были этапированы в колонию. Осенью 2019 года они вышли на свободу по УДО.

Летом 2020-го Кирилл Кокорин, Протасовицкий и Мамаев были оправданы по статье «Хулиганство». У Александра Кокорина она осталась.