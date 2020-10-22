Зидан считает, что в игре с «Шахтером» игрокам «Реала» не хватило уверенности

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением о матче против донецкого «Шахтера».

По словам Зидана, футболистам «Реала» не хватило уверенности в действиях. Он отметил, что игроки мадридского клуба сумели прибавить после трех пропущенных мячей и были близки к ничьей.

Зидан, слова которого приводит Marca, добавил, что у «Реала» выдался неважный вечер. Француз также заявил, что должен найти решение по исправлению ситуации.

Напомним, в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» на выезде одержал победу над мадридским «Реалом» со счетом 3:2.