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  • 15:30,  22 октября 2020
Футбол
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Зидан считает, что в игре с «Шахтером» игрокам «Реала» не хватило уверенности

Зинедин Зидан. Фото: инстаграм тренера
Зинедин Зидан. Фото: инстаграм тренера

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением о матче против донецкого «Шахтера».

По словам Зидана, футболистам «Реала» не хватило уверенности в действиях. Он отметил, что игроки мадридского клуба сумели прибавить после трех пропущенных мячей и были близки к ничьей.

Зидан, слова которого приводит Marca, добавил, что у «Реала» выдался неважный вечер. Француз также заявил, что должен найти решение по исправлению ситуации.

Напомним, в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» на выезде одержал победу над мадридским «Реалом» со счетом 3:2.

Следующий матч в Лиге чемпионов команда Луиша Кастру проведет 27 октября против миланского «Интера», подопечные Зинедина Зидана в этот же день сыграют с менхенгладбахской «Боруссией»

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