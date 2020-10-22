В субботу, 24 октября, состоится турнир UFC 254, главным событием в котором станет поединок между российским чемпионом в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и американским временным чемпионом Джастином Гэтжи. В ожидании предлагаем пройти тест и вспомнить важные вехи в жизни обоих бойцов.

Нурмагомедов будет уже в третий раз защищать титул чемпиона UFC в легком весе. Этот поединок станет главным событием вечера. Турнир состоится на бойцовском острове Яс в Абу-Даби.

До битвы с Гэтжи Хабиб Нурмагомедов дважды защитил чемпионский пояс UFC, победив Дастина Порье и Конора Макгрегора.

Ранее сообщалось, что Джастин Гэтжи отказался от фотографий с поясом временного чемпиона UFC в легком весе, который он завоевал в бою с соотечественником Тони Фергюсоном в мае 2020 года.