Российский нападающий «Спартака» Александр Кокорин сравнил свое уголовное дело с ситуацией актера и болельщика «красно-белых» Михаила Ефремова.

«Когда смотришь на все это и сравниваешь, например, с ситуацией Михаила Ефремова, в которой погиб человек, а его не взяли под стражу, то думаешь, что такое в отношении нас было кому-то выгодно», — отметил Кокорин в интервью Peopletalk, вспомнив время в московском СИЗО «Бутырка».

Футболист отметил, что он был не прав в своей ситуации, и все виновные сразу извинились. Сам Кокорин звонил чиновнику департамента Минпромторга Денису Паку, которого ударил стулом, а тот не брал трубку. Водителя Виталия Соловчука футболист вообще не трогал.

Напомним, Александр Кокорин и Павел Мамаев, а также еще два фигуранта дела о драках в центре Москвы вышли на свободу в 2019 году, Михаил Ефремова приговорили к восьми годами колонии за смертельное ДТП.