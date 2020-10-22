Бывший вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин высказался о перспективах «Локомотива» на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА.

Слова Нигматуллина цитирует портал «Чемпионат». Дебют «Локомотива» экс-голкипер оценил как удачный, хотя клуб выставил слегка легкомысленный состав с двумя нападающими, а не с пятью защитниками.

«Перспективы «Локомотива» могут еще поменяться. Нельзя опускать руки, результат может быть любой», — отметил Нигматуллин, вспомнив про победу «Шахтера» над мадридским «Реалом». Вратаря порадовала смелость «Локомотива», которая позволяет добиваться результата.

«Надеюсь, что и с «Баварией», и с «Атлетико» это удастся сделать. И «Локомотив» будет уже не пассажиром, как сказал «Зальцбург», теперь они это поняли, а кондуктором», — сказал Нигматуллин.

Напомним, «Локомотив» сыграл вничью с «Зальцбургом» в Австрии.