Главный тренер донецкого «Шахтера» Луиш Каштру высказался о факторах, благодаря которым команда обыграла мадридский «Реал» на старте группового этапа Лиги чемпионов.

Слова Каштру цитирует пресс-служба УЕФА. Победу «Шахтера» над «Реалом» тренер назвал очень хорошим результатом, команда определила стратегию исходя из изначальных сложностей во время матча и выполнила план на игру.

«Мы были командой с первой до последней минуты матча. Первый тайм — лучший тайм „Шахтера“ в этом сезоне», — сказал Каштру, подчеркнув, что скользкий счет 2:3 заставил команду больше обороняться во втором тайме. «Мы показали подкованность в тактике и технике», — сказал Каштру.

Напомним, «Шахтер» с победы стартовал на групповом этапе Лиги чемпионов, в Мадриде обыграв «Реал» со счетом 3:2.