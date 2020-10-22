Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев отреагировал на заявление Александра Кокорина о том, что его одноклубникам из «Зенита» было запрещено поддерживать игрока во время суда.

Комментарий Медведва цитирует издание РБК.

«Это полная ерунда. Никаких запретов не было и быть не могло», — заявил Медведев, услышав слова Кокорина из нового интервью ютуб-каналу PeopleTalk TV.

В разговоре с изданием Кокорин заявил, что его партнеры по команде не могли публично поддерживать футболиста во время судебного процесса по делу о двух драках в центре Москвы. За нарушение предписания с «зенитовцами» могли разорвать контракт. В то же время капитан «Зенита» Бранислав Иванович открыто поддержал Кокорина, заявив, что ему никто не запретит высказывать свое мнение.