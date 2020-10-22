Российское антидопинговое агентство РУСАДА вынесло оправдательный приговор по делу биатлониста Алексея Слепова о нарушении антидопинговых правил: пропуску трех допинг-тестов в течении 12 месяцев.

Информация об этом появилась на официальном сайте организации.

РУСАДА рассмотрело возможный пропущенный тест Слепова от 30 сентября 2020 года, а также изучило объяснения биатлониста и медицинские документы из больницы, которые он предоставил в агентстве.

«РУСАДА приняло решение не рассматривать этот случай как как нарушение правил доступности спортсмена для тестирования», — говорится в заявлении антидопингового агентства.

Напомним, тренер биатлониста рассказал о том, что Алексей Слепов пропустил допинг-тест из-за того, что отравился и был отправлен в больницу вместо того, чтобы направится по месту, указанному в системе ADAMS.