Призер Олимпийских игр и чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая высказалась о возможном прогрессе Евгении Медведевой после возвращения к Этери Тутберидзе.

В интервью порталу TeamRussia Слуцкая отметила, что раз Медведева приняла такое решение, значит, она чувствует, что может перестроить себя на прежние рельсы.

«Медведева – прирожденный боец, амбиции всегда будут находиться у нее на первом месте. С другой стороны, чтобы выигрывать, теперь надо виртуозно владеть хотя бы одним четверным прыжком», — отметила Слуцкая, добавив, что некоторые девочки уже с 12 лет легко выполняют эти элементы, а Медведевой будет сложно.

«Тех тройных прыжков, которые есть у нее в арсенале, для полноценного соперничества за подиум будет недостаточно», — заявила Слуцкая, отметив, что не берется говорить, пойдет ли Медведева на усложнение контента.