Российская фигуристка, призер Олимпийских игр и чемпионка мира и Европы Ирина Слуцкая высказала мнение о конфликте тренерских штабов Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко.

В интервью TeamRussia Слуцкая отметила, что война ведется больше с одной стороны — часто приходится слышать критические выпады от команды Евгения Плющенко, хотя этот штаб получил двух готовых спортсменок.

«Не хочу никого осуждать – каждый вправе делать свой выбор», — отметила Слуцкая, добавив, что Тутберидзе продолжает идти вперед несмотря на непростую ситуацию и обвинения в слабости программ.

«Убеждена, что Этери Георгиевна не хваталась за своих учениц, как за последнюю тростинку. Любой тренер готов к такому повороту событий, и нечего раздувать споры на этой почве», — заявила Слуцкая, подчеркнув, что у Тутберидзе все еще много талантливых юных спортсменок, а их победы — лишь вопрос времени.