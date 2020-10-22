Об итогах первого тура группового этапа Лиги чемпионов для «Зенита», «Локомотива» и «Краснодара» мнением поделился экс-наставник петербуржцев Борис Рапопорт:

По качеству игры лучше всех был все-таки «Локомотив», потому что большую часть матча они выглядели достойно и имели преимущество. Потом какой-то кусочек они отпустили и проигрывали, но собрались и переломили игру. Результат вполне приемлемый, потому что «Зальцбург» — это команда, с которой, скорее всего, будут разыгрывать путевку в Лигу Европы. Остается за малым — обыграть «Зальцбург» в Москве, что вполне возможно по тому, что я видел. «Бавария» и «Атлетико» — компания очень серьезная. Все может быть, но не проиграть «Зальцбургу» — идеальный вариант.

Что касается «Краснодара», это идеальный результат по тому составу, который был у них, и по тому, как проходила игра. Блестяще играет Сафонов, но я бы сказал, что краснодарцы отбились, отскочили. Мне не совсем понятно, почему который год у «Краснодара» такие большие потери с травмами и болезнями. Не играет полкоманды, если не больше. Им будет сложно, если будет играть тот же состав, на этом фоне 1:1 — подарок судьбы.

Результат «Зенита» неудачный, но я бы не сказал, что он настолько трагичный, что перечеркивает все шансы играть дальше. Я думаю, «Зенит» должен собраться и играть так, как должен. «Брюгге» все время искали свой шанс, они контролировали мяч, как только появлялся минимальный шанс провести атаку, они моментально это делали. Во втором голе они играли до конца, «Зенит» не забил мяча три и, похоже, стал уже доигрывать. При этом по всем компонентам игры «Зенит» не слабее. Я думал, что мы обыграем «Брюгге» и поедем достаточно спокойно играть с Дортмундом и бороться не за третье место, а за второе. Этот матч в Дортмунде должен показать, на что мы способны.