Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский высказался об истории с пропуском трех допинг-тестов за один год у российского биатлониста Алексея Слепова.

В интервью ТАСС Польховский отметил, что новость об оправдании Слепова в РУСАДА — радостная, и биатлонист сможет продолжить подготовку к сезону. Тренер подчеркнул, что знает настрой Слепова и его профессиональное отношение к тренировкам, однако три пропуска тестов — это разгильдяйство.

«Непонимание того, что это могло плачевно закончиться как для него, так и для нас», — сказал Польховский, добавив, что сейчас усилия в Слепова вкладывает регион, а также ряд тренеров, поэтому биатлонисту надо быть бдительнее.

«Да и другим ребятам, для которых эта история послужит примером», — заключил Польховский.

Напомним, РУСАДА оправдал Слепова по делу о пропуске трех допинг-тестов за 12 месяцев ввиду его отравления.