Призер Олимпийских игр, чемпион мира по фигурному катанию Сергей Шахрай высказался о фаворитах сезона-2020/21 в женском одиночном катании.

Слова Шахрая цитирует портал «Известия». Как считает эксперт, среди российских фигуристок доминируют спортсменки из отделения «Хрустальный» школы «Самбо-70″.

«Самые хорошие перспективы я вижу у подопечных Тутберидзе. Причём скорее даже у Щербаковой, а не у Валиевой», — отметил Шахрай, подчеркнув, что Щербакова очень сильно прогрессирует, в ее катании уже появляется зрелость.

«Она способна выдать суперсезон», — считает Шахрай.

Напомним, Анна Щербакова уже выиграла первый жтап Кубка России по фигурному катанию в Сызрани с рекордными баллами за свои программы. Камила Валиева заняла второе место на этапе КР в Москве.