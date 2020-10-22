В Сочи сегодня, 23 октября, стартует третий этап Кубка России по фигурному катанию. На 20:30 по московскому времени назначено начало выступлений мужчин в короткой программе.

Среди участников турнира в Сочи значатся фамилии призера чемпионата мира по фигурному катанию и Олимпийских игр 2018 года Михаил Коляды, чемпиона и призера чемпионата Европы Дмитрия Алиева, чемпиона мира среди юниоров Михаила Коляды.

Также в этапе в Сочи примут участие Илья Яблоков, Артем Лежеев, Максим Варакин, Владислав Катичев.

Произвольную программу мужчины покажут уже в субботу, 24 октября, начало выступлений — в 18:55 по московскому времени.

Два первых этапа Кубка России в Москве и в Сызрани выиграл ученик «Ангелов Плющенко» Артем Ковалев.