В Сочи сегодня, 23 октября, стартует третий этап Кубка России по фигурному катанию.

В первый день с ритм-танцами выступят взрослые пары, а также юниоры (категории «Мастера спорта» и «Кандидаты в мастера спорта»). Прямая трансляция соревнований будет осуществляться на сайте Первого канала.

На 17:00 по московскому времени назначен старт ритм-танца у юниорских пар, в 19:25 на лед выйдут взрослые дуэты.

Фаворитами турнира взрослых являются бронзовые призеры чемпионата России 2020 Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, а также Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.

Среди участников юниорского турнира в Сочи значатся фамилии чемпионов юношеских Олимпийских игр в Лозанне Ирины Хаврониной и Дарио Чиризано, а также членов сборной России Софьи Тютюниной и Александра Шустицкого.