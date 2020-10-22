Российский тренер по фигурному катанию, заслуженный тренер России Этери Тутберидзе не будет сопровождать своих учениц Анну Щербакову и Дарью Усачеву на третьем этапе Кубка России в Сочи.

Об этом сообщает журналист агентства ТАСС Владислав Жуков в своем телеграм-канале.

По данным СМИ, вместе с Усачевой и Щербаковой на этап в Сочи отправятся хореограф группы Даниил Глейхенгауз и тренер Сергей Дудаков.

Аналогичная ситуация была с поездкой на этап Кубка России в Сызрань в сентябре 2020 года: Этери Тутберидзе не сопровождала Анну Щербакову и Майю Хромых на этом турнире, в Сызрань отправились Дудаков и Глейхенгауз.

Анна Щербакова выиграла первый этап Кубка России в Сызрани, Дарья Усачева стала третьей на втором этапе Кубка России в Москве.