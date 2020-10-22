Комментатор и стример Рустам Adekvat Мавлютов высказался о дебютном матче китайского состава 4 Angry Men по Dota 2. Мавлютов считает, что для такого высокого уровня индивидуального мастерства киберспортсменов, состав в первом для себя матче смотрелся очень плохо.

Столько ждали и столько обсуждали игру Elephant.4AM и после просмотра первого матча…..Даже не знаю какие слова подобрать, идеи RedPanda в двух карта не были реализованы от слова совсем. Да и настолько потерянного по карте MayBe я давно не видел. В общем пока делать выводы рано, 25 октября будет еще 2 игры, но это явно не тот старт, который представляли от этой команды. Очень слабо.

Открывающий матч для китайской команды состоялся против Royal Never Give UP в рамках групповой стадии турнира CDA-FDC Professional Championship. 4AM проиграли со счётом 2:0.

Ранее СЕО Team Secret Джон Яо резко высказался на счёт новой китайской организации 4 Angry Men. По его словам, игроки присоединились к «дерьмовой организации», которая не до конца понимает, что она делает.