Бывший тренер петербургского «Зенита» Борис Рапопорт поделился ожиданиями от матча ЦСКА и «Вольфсберга» в Лиге Европы.

«Мне очень интересна сегодняшняя игра, потому что ЦСКА в чемпионате России выглядит, пожалуй, лучше всех. Дело даже не в результатах, а в качестве игры. Молодые ребята обрастают мясом, потихоньку прибавляют, набираются опыта. Последние игры я смотрел, особенно игра с «Динамо», я дважды ее пересматривал, настолько они активно играют. Вот мне интересно, сможет ли ЦСКА сыграть на том же уровне сыграть против «Вольфсберга», а не против «Динамо»? Этих ребят там целая бригада — посмотрим, как они смогут на эту планочку запрыгнуть», — сказал Рапопорт в разговоре с корреспондентом Nevasport.

«Я надеюсь, что они смогут показать уровень последних матчей. У них тоже не оптимальный состав, не сыграют Фернандес, Щенников. Гончаренко, несмотря на некоторое, может быть, упрямство, проводит достаточно гибкую стратегию», — добавил экс-тренер «Зенита».

Отметим, московский ЦСКА сегодня, 22 октября, проведет стартовую встречу группового этапа Лиги Европы против австрийского «Вольфсберга». Игра пройдет в Вольфсберге на стадионе «Хипо-Арена», начало встречи назначено на 22:00 по московскому времени.