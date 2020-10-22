Российский нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин рассказал об отношениях с Артемом Дзюбой после инцидента в «Зените».

По словам Кокорина, на Дзюбу у него никак не может быть никакой обиды, так как было много обстоятельств, которых он до конца не знает. Футболист отметил, он знает, в «Зените» предупредили сразу, что никто не может высказываться вплоть до расторжения контракта.

«Кто-то, может, просто не хотел лезть в эту историю. Браниславу Ивановичу отдельный респект. Он высказался. Он говорит, что ему никто не может запретить говорить то, что он хочет. Это правильно», — сказал Кокорин, слова которого приводит Peopletalk.

Форвард добавил, он не расстроился, что Артем Дзюба его не поддержал, так как в клубе попросили ничего не выкладывать, и этого тяжело ослушаться. Кокорин также рассказал, что сейчас они с Дзюбой общаются, правда меньше, чем раньше.

Ранее Кокорин рассказал об уходе из «Зенита».

Напомним, Кокорин и Мамаев были признаны виновными по делу о двух драках в центре Москвы, которые произошли осенью 2018 года. Футболисты отбывали наказание в СИЗО «Бутырка», затем были этапированы в колонию. Осенью 2019 года они вышли на свободу по УДО.

Летом 2020-го Кирилл Кокорин, Протасовицкий и Мамаев были оправданы по статье «Хулиганство». У Александра Кокорина она осталась.