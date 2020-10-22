Неудачный матч против бельгийского «Брюгге» в первом туре Лиги чемпионов поднял наверх сомнения в том, является ли тренер Сергей Семак тем коучем, который нужен «Зениту». Фиксируем основные претензии к рулевому петербургского клуба сейчас — с надеждой на то, что потом это будет не актуально.

Невнятное управление по ходу конкретного матча

Как истинный отличник, Семак очень здорово выполняет домашнее задание: качественно готовится к конкретному сопернику (матч с «Брюгге» — как исключение из правил). Зато во втором тайме, когда нужно принимать решения по заменам и перестановкам, Семак частенько допускает неточности. Он либо затягивает с нужным тренерским ходом, либо с учетом большой свободы выбора, делает ошибочный ход.

Одной из таких претензий к Семаку стали его замены в матче со «Спартаком» в Москве, когда во втором тайме Азмун появился в пару к Дзюбе, а не вместо него. В игре с «Брюгге» Семак также медлил с заменами, сделав вмешательство в матч только на 72-й минуте. Да и с последней перестановкой тренер не угадал: убрал Магомеда Оздоева и выпустил Александра Ерохина, которому в центре поля было неуютно. Напрашивалась замена одного из форвардов Дзюбы или Азмуна и выход фартового Ерохина в нападение.

Отсутствие поставленной игры через короткий и средний пас

Вот уже больше двух лет к Семаку одна и та же претензия: «Зенит» не играет в ажурный футбол, который был при Адвокате, Спаллетти и Виллаш-Боаше. То есть, «Зенит» не акцентирован на контроль мяча с использованием коротких и средних передач, у него нет поставленной позиционной атаки и стабильного выхода из обороны через пас. Вместо этого мяч отправляется одному из центральных защитников (чаще всего Ракицкому), который ищет длинным пасом одного из форвардов (чаще всего Дзюбу).

Понятно, что Семак играет с учетом сильных сторон его футболистов, однако требовательным болельщикам такое объяснение подойдет только при наличии результата. Если его нет, этот футбол в лучшем случае называют «унылые забросы на Дзюбу».

Не максимальная реализация качеств Малкома

Малком пока не может раскрыть в «Зените» своих лучших атакующих черт. Прежде всего, это выражается в его статистике: для игрока группы атаки он делает слишком малое количество результативных действий — голов и голевых передач.

В том, что Малком пока не айс, предъявляют Семаку: дескать, не встроен бразилец в атакующую схему «Зенита». При 4-4-2 он играть не может, значит, нужно адаптировать его под схему 4-3-1-2. Семак это и делает, но болельщиков, опять же, не очень это устраивает. Эту претензию способен снять сам Малком: нужно восстановиться после травмы, начать забивать и отдавать.

Зависимость от формы Азмуна и Дзюбы

Весной 2019-го Семак отыскал свою золотую связку: именно после встраивание в игру «Зенита» Сердара Азмуна, команда начала добиваться успеха, выиграв два чемпионских титула. В новой для себя роли раскрылся Артем Дзюба: теперь он может появиться в любом месте поля, и это всегда будет неприятно для соперников. Рабочий механизм работал пока не замылился — Дзюба и Азмун больше не так ярки, игровая форма каждого оставляет желать лучшего.

Семаку вменяется то, что он бесконечно держится за эту связку, очень тяжело идет на то, чтобы оставить кого-то из нападающих в запасе. Семак сильно зависим от игры своих форвардов, если она у Дзюбы и Азмуна не складывается, «Зенит» выглядит не лучшим образом.

Шаблонные ответы на пресс-конференциях

Одна из претензий к Семаку заключается не в работе его команды на футбольном поле, а в его собственном поведении на пресс-конференциях. Где-то в интернете гуляет табличка с шаблонными ответами Семака на разные вопросы, которые Сергей Богданович тиражирует из раза в раз.

Понятно, что главному тренеру не очень бы хотелось раскрывать какие-то особенности внутренней кухни клуба и команды, выносить это наружу, но любопытным болельщикам хочется информационной определенности и большей ясности, чем они получают из однотипных ответов Семака в общении с прессой. Впрочем, данная претензия является надуманной, поскольку подобные коммуникации тренера лишь отвечают интересам команды.