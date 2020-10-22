22 октября в рамках плей-офф стадии турнира DreamHack Open Fall 2020 в нижней сетки встретятся Sprout vs Heroic, OG vs NiP в 17:30 и 21:00.

Sprout vs Heroic

Sprout показывают достаточно сильные и стабильные результаты для команды тир-2 уровня в последние три месяца. Коллектив обыграл NiP со счётом 2:0 и GODSENT со счётом 2:1, однако между этими двумя успешными сериями были и поражения против шведского состава NiP и датской команды North.

Heroic сыграли более 65 матчей на протяжение последних трёх месяцев и средний винрейт команды составляет порядка 55%, что является результатом выше среднего. В последних матчах команды обыграла North со счётом 2:0, однако проиграла против G2, Astralis и BIG со борьбой в каждом матче.

OG vs NiP

Коллектив Натана NBK Шмитта OG выиграл во вчерашнем матче турнира DreamHack Open Fall 2020 против G2 со счётом 2:0, а NiP выиграли 2:0 европейскую команду FaZe Clan. Чего именно ждать от этого поединка неизвестно, так как по мнению букмекеров обе команды имеют шансы победить.

Следить за этими трансляциями можете на официальном Twitch канале чемпионата — csgomc_ru.