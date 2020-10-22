Комментатор и стример Арсений ceh9 Триноженко поделился своим мнением о плей-офф стадии турнира IEM New York 2020 по CS:GO и командах. Триноженко считает, что в данный момент «Рождённые Побеждать» выступают далеко не на пределе своих возможностей и смотрятся слабее других команд.

Зная зная легендарный клан-тег NAVI, могу предположить, что в четвертьфиналах они вдруг засияют. Но пока их шансы не очень большие. Если посмотреть на сетку, то у VP, Team Spirit и forZe шансов больше, чем у NAVI. Если честно, мне кажется, что Gambit победят NAVI. Такое впечатление, что NAVI не могут включиться. С одной стороны, сильная команда на каком-то спаде: коронавирус, турик не в приоритете, какие-то расклады личного характера.

IEM New York Online 2020 для СНГ региона проходит в онлайн формате с 13 по 25 октября. На турнире встречаются 12 коллективов в двух группах и разыгрывают между собой очки RMR и $50 тыс. Следить за ходом события можете в нашем репортаже.