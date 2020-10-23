В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги состоятся пять поединков.

Первыми начнут играть «Амур» и «Трактор», которым предстоит провести матч в Хабаровске в 12:00 по московскому времени. Ранее хозяева разгромили на «Платинум Арене» казанский «Ак Барс» со счетом 7:1, а клуб из Челябинска в гостях уступил «Сибири».

В 16:30 казахстанский «Барыс» дома примет «Ак Барс». Клуб из столицы Татарстана после разгромного поражения от «Амура» попытается реабилитироваться в Нур-Султане в матче с командой, которая ранее уступила дома «Йокериту» со счетом 4:5 в овертайме.

В Череповце местная «Северсталь» сыграет против магнитогорского «Металлурга», встреча стартует в 19:00 по московскому времени. Ранее «Северсталь» одолела со счетом 2:0 «Сочи», а «Магнитка» уступила «Куньлуню» со счетом 4:6.

В 19:30 мск состоятся две встречи: в Подольске «Витязь» примет «Сочи», а в Москве пройдет дерби ЦСКА — «Динамо».