Российский фигурист, серебряный призер чемпионатов России и Европы Артур Даниелян рассказал о причинах возникновения и лечении своей травмы.

По словам Даниеляна, он уже набрал форму, все было отлично, фигурист готовился к контрольным прокатам. Он отметил, нога беспокоила, но не настолько сильно, чтобы обращать на нее много внимания, однако нагрузки все равно сбавляли, потом убирали совсем, а затем снова набирали обороты. Даниелян добавил, он тренировался скачками, а в какой-то момент появилась сильная боль.

«Наша федерация отправила в Германию снимки МРТ, они сказали, что понимают эту проблему, что надо приехать и может потребоваться хирургическое вмешательство. Мы оперативно прилетели в Мюнхен, там быстро разобрались в специфике моей проблемы и буквально за четыре дня мне сделали операцию», — сказал Даниелян, слова которого приводит «Р-Спорт».

Фигурист рассказал, что конкретных прогнозов пока нет, так как все зависит от того, как скоро нога будет разработана.

Напомним, ранее Артур Даниелян пропустил контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию из-за того, что получил травму голеностопа и проходил период восстановления.