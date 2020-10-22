Французский тренер Зинедин Зидан может покинуть пост наставника мадридского «Реала».

Об этом сообщает As. По информации источника, в мадридском клубе задумались о смене главного тренера. Отмечается, такие мысли у руководства клуба вызвало слабое начало сезона, а также поражения от «Кадиса» в Ла Лиге и от «Шахтера» в Лиге чемпионов. Известно, что сейчас в «Реале» видят две альтернативы Зидану: экс-тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино и бывший нападающий «сливочных» Рауль, который в данный момент возглавляет молодежную команду «Реала».

Президент «Реала» Флорентино Перес считает Рауля идеальным кандидатом, но в Мадриде сомневаются, что 43-летний испанец уже готов к такому большому шагу. Почеттино давно находится без клуба и хочет вернуться к работе.