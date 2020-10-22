Степан Шульга, отвечающий за киберспорт в букмекерской конторе Parimatch, высказался на счёт подставного матча между Cyber Legacy и Vikin.gg в рамках онлайн турнира ESL One Germany по Dota 2. Шульга разъяснил почему именно в этом матче были сомнения и как система всё это распознала.

А кто же они, те самые пользователи, которые ставят на этот точный счет? Например, жительница Гомеля, Анастасия (!) 1999 года рождения, которая решила, что ее первой ставкой на платформе Париматч будет именно ставка на счет 2:0 в этом невероятном матче. Примечательно, что новых счетов, которые ставят на счет 2:0 как минимум 7-мь, т.е. это счета, которые регистрируются с этой целью, с попыткой поставить максимально большие суммы. Все ставки прилетают где то за 60-ть минут до начала встречи.

Шульга отметил, что не пытается кого-то обвинить в данном посте, а хочет показать с чем именно были связаны решения о блокировке команды Cyber Legacy в Parimatch. Степан также обратил внимание на репутацию команды, которой необходимо дорожить.

Ранее глава Parimatch CIS Дмитрий Сергеев в своём телеграм канале опубликовал пост, в котором предположил о том, что Cyber Legacy могла специально проиграть матч против Vikin.gg в рамках онлайн турнира ESL One Germany 2020 по Dota 2. Сергеев заявил, что компании необходимо было снять матч с лайв-линии из-за подозрительных активностей.