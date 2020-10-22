Российский фигурист Дмитрий Алиев упростит произвольную программу на третьем этапе Кубка России в Сочи из-за проблем со здоровьем.

Об этом сообщил тренер спортсмена Евгений Рукавицын, слова которого приводит ТАСС.

По словам Рукавицына, произвольная программа будет ненамного, но все же упрощена в связи с короткой подготовкой.

Напомним, в начале сентября стало известно, что Алиев из-за травмы не примет участия в контрольных прокатах сборной России, которые прошли 12-13 сентября в московском дворце спорта «Мегаспорт».

Фигурист прошел обследование и лечение в Германии из-за усилившейся боли в нижней части спины, переходящей в правый тазобедренный сустав.

Отметим, Дмитрий Алиев является чемпионом Европы 2020 года, а также серебряным призером европейского чемпионата 2018 года.

Этап Кубка России в Сочи будет проходить с 23 по 27 октября.