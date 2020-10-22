23-летний боснийский киберспортсмен Никола NiKo Ковач уже давно рассматривает возможность перейти в организацию G2 к своему брату Немандже hunter Ковачу. Информация об этом просачивается во всех СМИ и каждый уважающий себя инсайдер также делился этой информацией.

Однако, если на ESL Pro League Season 12 у европейской команды всё было очень плохо, то IEM New York 2020 помог FaZe Clan расправить крылья. На этом чемпионате коллектив Николы NiKo Ковача легко прошёлся по всем своим соперникам и в гранд-финале не оставил шансов OG и выиграл со счётом 3:0, забрав себе титул первенства и $70 тыс.

Некоторое время назад мама бразильского киберспортсмена Марсело colzera Давид в твиттере попросила ещё раз обдумать своё решение. Именно в этот момент все поняли, что перед игроком точно стоит решение об уходе и все слухи оказались верными.

Многие пользователи начали активно поддерживать эту мысль и высказывались о том, что у каждой команды есть, как период спада, так и подъёма и NiKo необходимо просто ещё некоторое время поиграть со своей командой.

Игрок G2 Неманья nexa Исакович поддерживает интерес трансфера и написал в твиттере шутливую фразу о том, что победитель грядущего матча заберёт себе боснийского киберспортмена.

Играем против FaZe Clan, кто сегодня победит, тот получит NiKo.

Также глава G2 Карлом ocelote Родригес Сантьяго опубликовал в своём твиттере фразу о том, что они не получат niko. Однако, пользователи заметили, что ocelote написал никнейм игрока с маленькой буквы. Именно с таким ником играет другой игрок из Дании Николай niko Кристенсен, играющий в данный момент за Heroic.

Будет ли в итоге трансфер неизвестно, однако болельщики и зрители, затаив дыхание следят за новостями. Матч между G2 и FaZe Clan в рамках DreamHack Open Fall 2020 состоится уже в 21:00 по московскому времени.