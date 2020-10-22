Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов ставит футбол выше, чем его спорт — смешанные единоборства.

По словам Хабиба, в детстве он мечтал стать футболистов и вообще всегда смотрел эту игру.

Хабиб считает, что футбол лучше.

«Там не надо бить, там не надо никого ломать. Ты просто выходишь и по красоте показываешь, какой ты профессионал, какой ты спортсмен. Ну, это тоже очень сложный вид спорта. Футбол мне больше нравится, чем UFC и MMA. Сколько я слежу за футболом, я от этого не устаю», — сказал Хабиб YouTube-каналу UFC Russia.

Хабиб отметил, что сейчас смотрит все футбольные матчи и очень хорошо разбирается в футболе — знает, кто на какой позиции играл, кто когда выиграл.

В карьере Хабиба были случаи, когда он едва не проиграл.