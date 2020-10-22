Популярный блогер Василий Уткин выразил свое мнение относительно главного тренера сборной России Станиславе Черчесове в плоскости его использования полузащитника Алексея Миранчука, который накануне впервые отличился за «Аталанту».

«На мой взгляд, Черчесов занимает не своё место. Это невозможно утвердить тотально, но можно подтвердить конкретным примером. Миранчук, играющий в самой продвинутой команде Европы, у одного из самых продвинутых тренеров, практически никогда не был основным футболистом сборной России», — сказал Уткин на своем канале.

Уткин назвал Миранчука фактически дублёром Александра Головина. По мнению Уткина, это говорит о неправильной ориентировке работы сборной: когда она не в состоянии использовать двух своих очень ярких игроков, созидательных полузащитников, переходящих в атаку.

Уткин подчеркнул, что в этих способностей не хватает постепенно становящемуся чиновником Черчесову, чтобы быть действительно важнейшим человеком в сборной России, работающим на её развитие.

Ранее Уткин говорил, что «Зенит» в Лиге чемпионов всегда найдет возможности, чтобы сесть в лужу.