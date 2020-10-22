Форвард«Ювентуса» Криштиану Роналду в четверг снова сдал положительный тест на COVID-19. Однако португалец сохраняет шансы сыграть в игре второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной».

Для этого Роналду нужно сдать отрицательный тест на коронавирус за сутки до встречи. В случае, если покажет отрицательный результат, Роналду сможет выйти на поле.

Напомним, о том, что Роналду заразился коронавирусом стало известно 13 октября. Болезнь протекала без симптомов. Уже на следующий день 35-летний игрок решил вернуться в Турин и отбывать карантин там. В Италии другие правила изоляции, чем в Португалии: короче на 4 дня.

Встреча «Ювентус» — «Барселона» пройдет 28 октября на стадионе «Альянц» в Турине. Начало матча в 23:00 мск.

Ранее Роналду побрился наголо.