Российская фигуристка, победительница финала Кубка России Софья Самоделкина продемонстрировала элементы ультра си на тренировке. Фигуристка выполнила каскад, состоящий из четверного сальхова и тройного тулупа.

Напомним, ради работы над четверными прыжками и их интеграцией в произвольную программу фигуристка пропустила открытое первенство Москвы среди юниоров в «Мегаспорте». Кроме того, пока неизвестно, на каких именно этапах Кубка России будет выступать Самоделкина.

Ранее российский тренер по фигурному катанию, который работает в СШОР ЦСКА им. Жука, Сергей Давыдов сообщил, что его подопечная Софья Самоделкина учит новый четверной прыжок.