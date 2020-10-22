В Ледовом дворце начался матч, в котором петербургский СКА встречается с московским «Спартаком». Встреча проходит в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

В нынешнем сезоне команды уже встречались: 17 сентября в Москве армейцы выиграли со счетом 2:0, дубль воспроизвел Владимир Ткачев.

На данный момент коллектив Валерия Брагина располагается на втором месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ — у него 25 очков после 19 матчей. Команда Олега Знарка занимают девятое место на Западе с 19 баллами после 17 встреч.

В прошлом туре регулярного чемпионата СКА победил «Витязь» со счетом 5:1, а «Спартак» уступил «Локомотиву» со счетом 0:1.