Руководитель ЦСКА Евгений Гинер вспомнил несостоявшийся переход правого защитника Марио Фернандеса в «Зенит». Дело было летом 2019 года.

По словам Гинера, на эту тему ему звонил гендиректор «Зенита» Александр Медведев. Однако ни сам Марио не хотел уходить из ЦСКА, так и армейский клуб не желал его отпускать.

При этом Гинер не называет отказ в деньгах.

«Неужели все в нашей жизни упирается в деньги? «Зенит» сам себе находит хороших футболистов, мы тоже сами находим. Зачем искать их у нас? Или нам у них?», — цитирует Гинера Sport 24.

Отметим, что Марио Фернандес не сыграет в ближайшем матче ЦСКА в Лиге Европы из коронавируса.