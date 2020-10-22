Российский хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук оценил свой дебютную игру за итальянский клуб. Бывший игрок «Локомотива» сыграл в первом туре группового этапа Лиги чемпионов с «Мидтъюлланном» (4:0). Россиянин появился в игре на 80-й минуте и забил четвертый гол в матче красивым обводящим ударом с левой ноги.

«Приятно снова вернуться в игру. Спасибо всем за поддержку, давайте продолжим работать», — написал Миранчук в своём инстаграме.

Напомним, Миранчук перешёл в «Аталанту» в начале сентября за € 14,5 млн. Миранчук подписал контракт на четыре года. В предыдущем матче против «Наполи» Миранчук оставался в запасе.

Ранее главный тренер итальянской «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался о дебютном мяче Алексея Миранчука и победе над «Мидтьюлландом» на групповом этапе Лиги чемпионов.