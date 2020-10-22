Бывший капитан «Зенита», наставник второй команды петербургского клуба Владислав Радимов рассказал, что уладил разногласия с двукратным олимпийским чемпионом по фигурному катанию Евгением Плющенко, которого ранее критиковал в твиттере.

По словам Радимова, они поговорили с Евгением по телефону и расставили все точки над i. Сейчас никаких проблем между ними нет и, по словам, тренера, быть не может. Радимов отметил, что между ним и Плющенко возникло легкое недопонимание.

«Все нормально, мы взрослые люди, знаем друг друга очень давно, ничего такого между нами не произошло. Просто не поняли друг друга — сначала он меня, а потом я. Хорошо, что по-мужски поговорили по телефону, можно сказать, пожали друг другу руки», — приводит слова Радимова «Р-Спорт».

Напомним, что 16 октября Радимов пульнул твит, в котором назвал Евгения Плющенко и его супруг Яну Руковдскую «хайпожорами, которые превратили фигурку в грязный шоубиз». Одновременно с этим Радимов поддержал тренера Этери Тутберидзе.