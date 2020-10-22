В регулярном чемпионате КХЛ продолжается матч в Ледовом дворце, в котором встречаются СКА и московский «Спартак». После первого периода впереди гости со счетом 3:1.

Подопечные Олега Знарка отличились первыми — забил Артем Федоров. Далее Андрей Кузьменко убежал на рандеву с вратарем красно-белых и реализовал момент (1:1).

Однако «Спартак» снова вышел вперед. Сначала отличился бывший форвард СКА Сергей Широков, являющийся капитаном московского клуба. Затем в большинстве забил Максим Цыплаков.

На данный момент коллектив Валерия Брагина располагается на втором месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ — у него 25 очков после 19 матчей. Команда Олега Знарка занимают девятое место на Западе с 19 баллами после 17 встреч.

В прошлом туре регулярного чемпионата СКА победил «Витязь» со счетом 5:1, а «Спартак» уступил «Локомотиву» со счетом 0:1.