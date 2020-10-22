Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал слухи об интересе «Зенита» к хорватскому полузащитнику ЦСКА Николе Влашичу.

По словам Гинера, продажа Влашича в «Зенит» была бы неправильным шагом. По мнению Гинера, нельзя самому играть против себя.

«Я тоже об этом много слышал, но лично ко мне руководство «Зенита» по поводу перехода Влашича не обращалось ни разу. Может, они тоже думали – да, нет?», — цитирует Гинера Sport 24.

По словам Гинера, ЦСКА нормально общается с гендиректором «Зенита» Медведевым, общаясь на разные темы. Но тему Влашичу не обсуждали.

Также Гинер объяснил, почему ЦСКА не продал в «Зенит» правого защитника Марио Фернандеса летом 2019 года.