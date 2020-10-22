В рамках первого тура Лиги Европы лондонский «Тоттенхэм» дома примет австрийский ЛАСК. Команды встретятся 22 октября на одноименном стадионе хозяев. Начало матча в 22:00 по московскому времени.

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» очень сильно разогнался в АПЛ в количестве сыгранных официальных матчей. Команда провела уже десять встреч, когда все конкурент сыграли порядка пяти матчей.

Еврокубки для «Тоттенхэма» начались с хорошей ноты и клуб одержал победу над «Локомотивом» Пловдив со счётом 2:1. Далее тоже хороший результат на выезде против «Шкендии 79», где «шпоры» одержали победу со счётом 3:1. Следом шла совсем уж сенсационная победа над «Маккаби» Хайфа в последнем раунде квалификации, здесь подопечные Моуринью обыграли своих соперников со счётом 7:2.

Клуб не проигрывает уже девять матчей подряд, однако футболисты часто не только забивают, но и пропускают. Единственной ничьёй была встреча против «Вест Хэма», которая закончилась со счётом 3:3.

ЛАСК

Лика Европы для ЛАСКа началась с полуфинальной стадии квалификации, где они без шансов уничтожили «Дунайскую Стреду» со счётом 7:0, а в финале против «Спортинга» австрийский клуб выиграл со счётом 4:1, хотя изначально именно вторые были фаворитами матча.

Последние матчи для клуба проходят не совсем хорошо, футболисты проиграли «Рапиду» со счётом 0:3 в матче чемпионата, однако сразу после этого исправили свою оплошность и выиграли «Воргль» в Кубке Австрии со счётом 3:0.

Последние пять матчей для ЛАСК с участием гостей забивалось не менее трёх голов.

Прогноз и ставка

По мнению букмекером «Тоттенхэм» является абсолютным фаворитом в матче, и букмекеры дают на него коэффициент 1.35. На ЛАСК дают рекордные 8.90.

Аналитики считают, что ЛАСК незаслуженно настолько сильный аутсайтер, всё-таки команда выиграла «Спортинг» в финале отбора, да и с «Манчестер Юнайтедом» сыграли со счётом 1:2 и проиграли в близкой борьбе.

Эксперты предлагают рассмотреть прогноз на фора +1.5 на ЛАСК с коэффициентом 2.35.