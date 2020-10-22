В четверг Москву прилетели главный тренер «Динамо» Сандро Шварц и его ассистент Волкан Булут. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

На странице «Динамо» в инстаграме в сторис появилось видео, как немецкого тренера встречают в аэропорту. По приезду Шварц сразу получил клубную «розу» «Динамо» и сделал несколько фотографий.

Напомним, московское «Динамо» объявило о назначении Сандро Шварца новым главным тренером команды 14 октября. Контракт с немецким специалистом подписан до конца сезона-2021/2022. Помощниками нового тренера станут Волкан Булут и Андрей Воронин.

Ранее исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» исполнял Александр Кульчий, поскольку Сандро Шварц еще не оформил необходимые документы.