Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Игорь Семшов пополнит тренерский штаб Игоря Черевченко в подмосковных «Химках». Об этом сообщает «Чемпионат».

Ранее Семшов входил в штаб Черевченко в тульском «Арсенале», куда он был назначен в ноябре 2018 года.

Летом 2018 года Семшов возглавил новомосковский «Химик», который выступал в зоне «Центр» во втором дивизионе.

Напомним, что в 2009 году Семшов играл за «Зенит», куда перешел по приглашению Дика Адвоката. С приходом в петербургский клуб Лучано Спаллетти Семшов решил вернуться в «Динамо».