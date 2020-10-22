Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят подтвердил, что у него нет информационной определенности с контрактом на 2021 год. По слухам, российского пилота может заменить другой воспитанник «Ред Булл» Юки Цунода.

Квят заметил, что привык, что «Ред Булл» проинформирует о будущем лишь в самом конце. По словам Квята, он просто продолжает выполнять свою работу, понимая, что сейчас обстановка на рынке пилотов непростая.

«Ситуация вокруг меня, без сомнений, тоже непростая. Без сомнений, я могу общаться с другими командами, но рынок сейчас непростой. Мне нравится в моей нынешней команде, но и здесь ситуация непростая», — приводит слова Квята пресс-служба «Формулы-1».

Квят отметил, что лучшее, что он может сделать — максимально хорошо выполнить свою работу в заключительных шести гонках.

Ранее СМИ сообщали, что Квят потеряет место в «Формуле-1» по окончании сезона.