Руководитель ЦСКА Евгений Гинер обозначил цифры бюджета московского клуба. По словам президента армейского клуба, этот бюджет вырос.

Гинер отметил, что бюджет чуть-чуть подрос, став около семидесяти миллионов евро в год. Гинер озвучил цифру в рублях.

«Сейчас бюджет клуба — пять-пять с половиной миллиардов рублей. У нас появилась возможность тратить деньги, которые мы зарабатываем, не на проценты, а на клуб. Поэтому бюджет чуть-чуть увеличился», — приводит слова Гинера Sport 24.

Также Гинер рассказал, что у него не было предложения продать хорватского полузащитника Николу Влашича в «Зенит».