В Нижнекамске завершилась игра регулярного чемпионата КХЛ, в которому сошлись «Автомобилист» и «Нефтехимик». Встреча закончилась победой гостей со счетом 5:2. В воротах екатеринбургского клуба находился Якуб Коварж, а у хозяев играл бывший голкипер СКА Евгений Иванников.

У победителей голы забивали Алексей Василевский, Андрей ОБидин, Джефф Плэтт, Анатолий Голышев и БРукс Мейсе. В составе «Нефтехимика» отличились Рафаэль Бикмуллин и Марат Хайруллин.

Победа позволила «Автомобилисту» с 29 очками упрочить лидерство в таблице Восточной конференции. На 3 очка команда опережается идущих следом «Авангард». «Нефтехимик» остался с 12 очками на одиннадцатой строчке.

Месяц назад «Автомобилист» обыграл «Авангард» в личной встрече.