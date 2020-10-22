Российская теннисистка Вероника Кудерметова пробилась в четвертьфинал турнира WTA в чешской Остраве. В игре второго круга Кудерметова выбила из турнира вторую сеяную хозяйку соревнований чешку Каролину Плишкову. Матч завершился в трех партиях со счётом 4:6, 6:4, 6:3.

Встреча продолжалась один час 56 минут. За это время 47-я ракетка мира Кудерметова сделала девять эйсов, выполнила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-поинтов из семи. Плишкова, шестая ракетка мира, 10 раз подала навылет и сделал две двойные ошибки, реализовав при этом четыре брейка из десяти.

Соперницей Кудерметовой по четвертьфиналу станет лучшая в матче между Дарьей Касаткиной из России и Дженнифер Брэйди из США.

1 октября Кудерметова упустила победу над Мартич и вылетела с «Ролан Гаррос».