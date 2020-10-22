В Петербурге в Ледовом дворце завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором встречались СКА и московский «Спартак». Победу одержали гости, победив со счетом 4:1. Отметим, что главным тренером «Спартака» является бывший наставник СКА Олег Знарок. В качестве капитана красно-белых вывел на лед экс-армеец Сергей Широков.

«Спартак» забросил первым: отличился Артем Федоров. Дальше СКА сравнял счет — нападающий Андрей Кузьменко убежал 1 в 0 и реализовал голевой момент. Еще в первом периоде Широков вывел гостей вперед. Максим Цыплаков забросил третью шайбу. Во всех трех шайбах «Спартака» в первом периоде в качестве ассистента поучаствовал Дмитрий Вишневский.

Во втором периоде бывший нападающий СКА Широков забросил четвертую шайбу. Этот счет оказался окончательным в матче.