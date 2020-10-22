В игре первого тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА упустил победу с австрийским «Вольфсбергом». Матч состоялся на арене «Вёртерзе» в Клагенфурте и закончился со счётом 1:1.

Армейцам удался быстрый гол. Его автор — новичок команды Адольфо Гайч, который открыл счет уже на пятой минуте с передачи Николы Влашича. Это дебютный мяч Гайча за ЦСКА в официальных матчах.

На 42-й минуте хавбек «Вольфсберга» Михаэль Линдль забил ответный мяч, реализовав пенальти, назначенный за нарушение защитника ЦСКА Виктора Васина. Во втором тайме забитых мячей не было.

Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер дал интервью, в котором раскрыл бюджет армейского клуба.