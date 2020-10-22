СКА в Ледовом дворце уступил «Спартаку». ЦСКА сыграл вничью в Лиге Европы с Вольфсбергом», — эти и другие новости четверга на Nevasport.

«Спартак» с тренером Знарком и капитаном Широковым разгромил в Ледовом СКА

В Петербурге в Ледовом дворце состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором встречались СКА и московский «Спартак». Победу одержали гости, победив со счетом 4:1. Отметим, что главным тренером «Спартака» является бывший наставник СКА Олег Знарок. В качестве капитана красно-белых вывел на лед экс-армеец Сергей Широков.

ЦСКА сыграл вничью с «Вольфсбергом» в Лиге Европы

В игре первого тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА упустил победу с австрийским «Вольфсбергом». Матч состоялся на арене «Вёртерзе» в Клагенфурте и закончился со счётом 1:1. Армейцам удался быстрый гол. Его автор — новичок команды Адольфо Гайч, который открыл счет уже на пятой минуте с передачи Николы Влашича. Это дебютный мяч Гайча за ЦСКА в официальных матчах. На 42-й минуте хавбек «Вольфсберга» Михаэль Линдль забил ответный мяч, реализовав пенальти, назначенный за нарушение защитника ЦСКА Виктора Васина.

Тутберидзе не будет сопровождать Щербакову и Усачеву на этапе Кубка России в Сочи

Российский тренер по фигурному катанию, заслуженный тренер России Этери Тутберидзе не будет сопровождать своих учениц Анну Щербакову и Дарью Усачеву на третьем этапе Кубка России в Сочи. По данным СМИ, вместе с Усачевой и Щербаковой на этап в Сочи отправятся хореограф группы Даниил Глейхенгауз и тренер Сергей Дудаков.

Сборная России опустилась на две строчки в рейтинге ФИФА

После матчей в октябре сборная России опустилась на две строчки в рейтинге ФИФА. Команда Станислава Черчесова опустилась с 32-го на 34-е место. Первая четверка национальных команд осталась без изменений – на первом месте сборная Бельгии, а следом идут команды Франции, Бразилии и Англии.

Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Остраве, победив Плишкову

Российская теннисистка Вероника Кудерметова пробилась в четвертьфинал турнира WTA в чешской Остраве. В игре второго круга Кудерметова выбила из турнира вторую сеяную хозяйку соревнований чешку Каролину Плишкову. Матч завершился в трех партиях со счётом 4:6, 6:4, 6:3.