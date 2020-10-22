22 октября Степан Шульга, отвечающий за киберспорт в букмекерской конторе Parimatch, высказался на счёт подставного матча между Cyber Legacy и Vikin.gg в рамках онлайн турнира ESL One Germany по Dota 2. Шульга разъяснил почему именно в этом матче были сомнения и как система всё это распознала.

На его высказывания отреагировал тренер состава Cyber Legacy по Dota 2 Арсений ArZeeqq Усов и опроверг предоставленную информацию заявив, что его команда использовала тимспик во время матча.

Не пользовалась тимспиком? Пару слов? Чего?))) у вас в штабе экстрасенс работает? Максимум что могу скинуть — время звонка в дискорде с куманом, когда смотрел его повку, тс не записывал.

18 октября Глава Parimatch CIS Дмитрий Сергеев в своём телеграм канале опубликовал пост, в котором предположил о том, что Cyber Legacy могла специально проиграть матч против Vikin.gg в рамках онлайн турнира ESL One Germany 2020 по Dota 2.