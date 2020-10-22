Игрок команды Cyber Legacy по CS:GO Денис seized Костин высказался о регулярных изменениях в составе команды MIBR. Костин считает, что менеджмент организации принимает много неправильных решений, которые ни к чему хорошему бразильскую команду не приведут.

После каждого изменения в составе MIBR у меня в голове постоянно возникает вопрос: »Черт возьми, кто этим всем управляет?». Честно говоря, вообще не понимаю многих принятых клубом решений.

22 октября бразильская организация подписала нового тренера для своего CS:GO состава. Им стал 35-летний Рафаэль cogu Камарго, которые играл за команду ещё в 2004 году и выиграл в то время множество чемпионатов.

Ранее аналитик Данкан Thorin Шилдс раскритиковал комментаторов, которые «восхваляют» Габриэля FalleN Толедо за былые заслуги и совсем не думают о текущей форме игрока. В твиттере Данкан достаточно жёстко высказал своё мнение на счёт бразильского игрока и всей этой истории вокруг него.